Motorline Rallye Challenge: Polen und Schottland zum Auftakt

Fotos/Screenshots: Codemasters Dirt 2.0 Motorline Rallye Challenge: Polen und Schottland zum Auftakt | 11.04.2020

Start in die 4. MRC-Runde

Am Samstag um 20:00 Uhr startet die Motorline Rallye Challenge in die bereits 4. Runde, die Prüfungen werden in Polen und Schottland gefahren.

Start in die 4. MRC-Runde Am Samstag um 20:00 Uhr startet die Motorline Rallye Challenge in die bereits 4. Runde, die Prüfungen werden in Polen und Schottland gefahren.

Die bisherigen drei Runden der Motorline Rallye Challenge haben zwei Sieger gesehen, Simon Seiberl hat den ersten und den dritten Durchgang für sich entschieden, Florian Hüfinger war im 2. Heat erfolgreich. Damit scheint klar, dass wohl auch der Gesamtsieg im 4. Durchgang über die beiden führen dürfte, wenngleich es noch einige andere Piloten gibt, die durchaus in der Lage sind, vorne mitzumischen.



Die Sonderprüfungen "Borysik" führt den Rallye-Tross nach Polen, 9,25 Kilometer im vermutlich ungewöhnlichsten Fahrzeug von Dirt 2.0, dem Citroen DS 21. Dank Hydropneumatik unglaublich weich gefedert, mit 130 PS nicht gerade eine Rakete. Es wird also darauf ankommen, eine saubere Linie zu fahren um eine gute Zeit zu notieren.



Danach geht es nach Schottland, wo knapp 13 Kilometer Schotter in Angriff genommen werden. Wir bleiben zwar in einem historischen Bolide, der Ford Escort MK II hat mit 265 PS aber mehr als doppelt soviel Power unter der Haube als der Citroen und zudem Hinterrad- statt Vorderrad-Antrieb. Wir sind gespannt, wie die MRC-Piloten mit den beiden Herausforderungen zurechtkommen!



Alle Infos zum Prozedere sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier: FAQ & Anmeldung



SP1

Land: Polen

Prüfung: "Borysik"

Länge: 9,25 km

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trocken

Oberfläche: Staub/glatter Asphalt

Fahrzeug: DS Automobiles DS 21



SP2

Land: Schottland

Prüfung: "Newhouse Bridge Reverse"

Länge: 12,98 km

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trocken

Oberfläche: mittlerer Schotter

Fahrzeug: Ford Escort MK II