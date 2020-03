Motorline Rallye Challenge: SP4 in Neuseeland

SP4 bringt die bisher längste Sonderprüfung

Um Punkt 19:45 Uhr fällt der Startschuss zu Sonderprüfung Nummer vier! Mit 11,48 Kilometern die bisher längste SP der Motorline Rallye Challenge!

Über 80 Piloten haben bei der Motorline Rallye Challenge bis dato ihre Nennung abgegeben, wir sind gespannt, wieviele heute am Start stehen! Bisher hat vor allem Simon Seiberl dem Event seinen Stempel aufgedrückt, er hat mit zwei Siegen und einem zweiten Platz auch die souveräne Gesamtführung inne, Harald Pammer und Georg Höfer komplettieren derzeit die Top-Drei.



Von der gestrigen SP in Australien war ein Abstecher nach Neuseeland naheliegend, mit 11,48 Kilometern ist die SP die bis dato längste in der MRC. Das Zeitfenster bleibt aber wie gehabt bei 30 Minuten, man wird heute also auch etwas taktisch fahren müssen, zuviele Restarts könnten eine Zeitüberschreitung und damit eine Strafe bedeuten.



Land: Neuseeland

Prüfung: "Ocean Beach"

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trockene Strecke

Distanz: 11,48 km

Oberfläche: Schotter



Fahrzeug: Subaru WRX STi NR4



Die Piloten haben von 19:45 bis 20:15 Uhr Zeit, ihre persönliche Bestzeit zu fahren, innerhalb dieses Zeitfensters muss diese dann per Screenshot bzw. Foto übermittelt werden, andernfalls gibt's Zeitstrafen. Die Auswertung der Zeiten erfolgt manuell und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, bitte um Verständnis!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung



Damit auch die Zuseher einen Eindruck von der SP bekommen, gibt es untenstehend das zugehörige Video, onboard und von außen.

Vorstellung der SP4, onboard und Außenaufnahmen