Motorline Rallye Challenge: Start frei zum Shakedown!

Es geht los!!

Es ist soweit, um Punkt 19:45 Uhr wurde die Shakedown-Prüfung zur ersten Rallye-Woche bekannt gegeben, die Test-SP geht in Spanien über die Bühne, gefahren wird im VW Golf GTI 16V.

Exakt 30 Piloten – darunter auch echte Rallye-Fahrer wie Luca Waldherr oder Nikolai Landa – haben ihre Nennung für den ersten Testlauf der Motorline Rallye Challenge abgegeben. Gefahren wird in Spanien, genauer gesagt auf der



Prüfung: "Subida por carretera"

Wetter: Tagsüber/Wolkenlos/Trockene Strecke

Distanz: 4,58 km

Oberfläche: Glatter Asphalt



Fahrzeug: VW Golf II GTI 16V



Die Piloten haben von 19:45 bis 20:15 Uhr Zeit, eine Bestzeit in den Asphalt zu brennen, danach erfolgt die Auswertung und ein erster Überblick. Punkte gibt es beim heutigen Shakedown aber noch keine. Damit auch die Zuseher einen Eindruck vom Shakedown bekommen, gibt es untenstehend das zugehörige Video, onboard und von außen. Die Auswertung der Zeiten erfolgt manuell und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch, bitte um Verständnis!



Alle Infos zur Motorline Rallye Challenge und die Möglichkeit zur Teilnahme: FAQ & Anmeldung