Motorline Rallye Challenge: Virtuelle Rallye-Action! | 18.03.2020

Virtuelle Überbrückung der Rallye-Pause!

Um die derzeit oftmals langweiligen Tage spannender zu machen, überlegen wir, die Motorline Rallye Challenge, bei der Spieler in Dirt 2.0 gegeneinander antreten, ins Leben zu rufen.

Liebe Rallye- & Motorline-Freunde!



Zunächst hoffen wir, dass ihr alle gesund seid und die Vorgaben der Gesundheitsbehörde einhaltet, damit wir diese schwierigen Zeiten möglichst schnell hinter uns bringen! Da so gut wie alle Motorsport- und Rallye-Events weltweit abgesagt oder zumindest verschoben wurden, tut sich momentan ein ziemliches Vakuum auf, das wohl noch zumindest mehrere Wochen anhalten dürfte. Dabei hätten gerade jetzt viele Fans Zeit, sich ausgiebig mit Ihrem Hobby zu beschäftigen!



Die Motorline Rallye Challenge

Wir wollen daher etwas Action in die Tristesse bringen und uns zumindest virtuell mit dem Rallyesport widmen bzw. sogar daran teilnehmen. Wie das geht? Nun, viele von euch haben vermutlich eine PS4, eine Xbox oder einen PC zuhause, auf dem regelmäßig das ein oder andere Rallye-Game gezockt wird, vielleicht sogar mit Lenkrad und Schalensitz. Wir wollen daher die Motorline Rallye Challenge ins Leben rufen! Ziel ist es, im ersten Schritt zumindest virtuell gegeneinander anzutreten und vielleicht auch den ein oder anderen ARC- oder ÖRM-Piloten für die Sache zu begeistern.



Als Basis dient Dirt 2.0 von Codemasters

Die viele Internet-Leitungen vor allem tagsüber derzeit überlastet sind, möchten wir zunächst einmal offline starten. Wir haben uns dafür entschieden, Dirt 2.0 von Codemasters einzusetzen, ein Spiel, das nicht nur auf den drei erwähnten Plattformen PS4, Xbox und PC gleichermaßen läuft, sondern auch zu den besten Simulationen zählt, die derzeit auf dem Markt sind. Wenn sich genügend Spieler finden, werden wir täglich eine Sonderprüfung ausrufen, die mit einem vorgegebenen Fahrzeug gefahren wird. Im Ziel macht ihr bitte einen Screenshot oder fotografiert die Zeit mit eurem Smartphone ab und übermittelt uns diesen. Wir vertrauen auf euer Fairplay!

Tägliches Ranking und ein Wochensieger

Wir werden dann täglich ein Ranking veröffentlichen und jeweils einen Wochensieger küren, auf den ein kleiner Preis von Codemasters wartet. Im zweiten Schritt planen wir, die Multiplayer-Funktion zu nutzen und in Echtzeit gegeneinander anzutreten, auch ein Live-Stream wäre denkbar. Da die Funktion auf acht Spieler begrenzt ist, könnte es bei mehreren Teilnehmern auch ein Offline-Qualifying geben.



Seid ihr dabei?

Bevor wir aber loslegen, möchten wir zuerst das grundsätzliche Interesse an der MRC, der Motorline Rallye Challenge abfragen. Bitte nehmt daher an unserer untenstehenden Umfrage teil und sagt uns, ob das interessant für euch wäre. Wir freuen uns schon jetzt auf euer Feedback und hoffen, dass das Zuhausebleiben damit etwas kurzweiliger wird. Bitte erzählt auch euren Freunden davon, je mehr wir sind, desto größer der Spaß!



Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob das Interesse groß genug ist, die Motorline Rallye Challenge zu starten! Bitte sagt uns hier eure Meinung: LINK ZUR UMFRAGE



Game gewinnen, downloaden oder kaufen

Zum Start verlosen wir zwei Dirt 2.0 Versionen für den PC an die ersten beiden Spieler, die sich auf game@motorline.cc melden! Solltet ihr die nötige Hardware, nicht aber das Spiel selbst haben, dieses ist sowohl Online wie auch bei unterschiedlichen Anbietern ab knapp über 20 Euro zu bekommen, hier der direkte Geizhals-Link: geizhals.at/?fs=dirt+2.0+codemasters



Achtung: In der Grundversion sind nicht alle Strecken und Autos inkludiert. Diese lassen sich auch einzeln zukaufen, ev. macht es aber auch Sinn, gleich auf ein „Season-Package“ zurückzugreifen. Zum Start werden wir aber nur Autos und Strecken verwenden, die in der Grundversion enthalten sind.