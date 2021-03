Helden auf Rädern

Helden auf Rädern | 09.03.2021

Die unbesungenen Stars der Autowelt

Renaults große Kreativität brachte nicht nur den Avantime zu Fall, sondern gleich die komplette Produktionsfirma.

Es gibt sie immer wieder, jene Autos, die auf ihre Art und Weise die Welt veränderten. Mal mehr, Mal weniger erfolgreich. Hier wollen wir die herausragendsten Beispiele jener Modelle präsentieren. Und was sie so besonders machte.



Ein normales Modell wird konzipiert, konstruiert, kommt auf den Markt und findet seine Zielgruppe. Nach sechs Jahren kommt dann der Nachfolger, und jeder ist zufrieden. So sehr das auch der Norm entsprechen mag – hin und wieder tauchen dann doch Fahrzeuge auf, die alles ein wenig besser machen möchten als der komplette Rest, oder zumindest völlig anders.



Das funktioniert manchmal wunderbar, meist nur teilweise und beizeiten geht dieses große Vorhaben auch völlig in die Hose. Doch was all diese Autos eint, ist ihr heroischer Ansatz, und dem wollen wir mit unserer Serie "Helden auf Rädern" Rechnung tragen.

Hört sich schräg an? Sagen wir einmal so: Hinter dem Wahnsinn steckte durchaus Methode. Auf Basis des erfolgreichen Espace entstand eine komplett neue Karosserie, die wie das Ausgangsmodell aus Kunststoff bestand, die man auf ein Stahlchassis setzte. Das erlaubte den Designern weitgehend freie Hand, und unbestritten kann gesagt werden, dass vor allem das avantgardistische Heck all das bot, was die Zeichner sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorgestellt hätten. Auch die Techniker hatten keinen Grund neidisch zu werden. Die durften sich vor allem an den Scharnieren der Türen austoben. Diese waren fast 1,5 Meter lang und entsprechend schwer, und da sie mit konventionellen Anlenkpunkten so weit aufschwingen würden, dass man aus keinem Parkplatz mehr hätte aussteigen können, konstruierte man ein mehrfach bewegliches Hebelwerk.



Da das gesamte GFK-Know How bei Konzerntochter Matra schlummerte, war es nur logisch, dass nicht nur der Espace, sondern auch seine Art Deco-Schwester in Werk in Romorantin-Lanthenay vom Band laufen wird. Achsen, Motoren und Getriebe lagen ebenfalls dort auf Lager, und so blickte man voller Freude in die Zukunft, in der die erlesene Kundschaft die luftige Atmosphäre des großzügigen Innenraums genießt. Sogar die hinteren Seitenscheiben ließen sich vollständig versenken. Es kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass das Fahrerlebnis schon fast etwas von einem noblen Zugabteil hatte – ein elegantes Dahinschweben auf feinem Ledergestühl durch die Landschaft.

Allein – das wollte kaum einer. Die Anfangseuphorie verflog schon kurz nach dem Aufschlagen der Auftragsbücher. Lieber saß man seinerzeit in dunklen Dieselkombis oder klassischen Coupés, oder im echten Espace, der nicht nur viel mehr Platz bot, sondern auch noch deutlich günstiger war. Dazu kamen diverse technische Probleme, vor allem mit den aufwändigen Türscharnieren. Aber ein dermaßen massives Fiasko hat sich der Avantime nicht verdient. So war nicht nur nach nicht einmal zwei Jahren und 8545 gebauten Exemplaren im Jahre 2003 bereits wieder Schluss. Die Verluste gingen zudem dermaßen nach oben, dass Renault – so die offizielle Version – nichts andere übrig blieb, als Matra gleich komplett dichtzumachen. Dass der erst kürzlich neu aufgelegte Espace eine Stahlkarosserie bekam und in einem anderen Werk vom Band lief, war wohl nur ein unglücklicher Zufall.