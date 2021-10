Helden auf Rädern: Matra-Simca Bagheera

Die Geschichte rund um die europäischen Chrysler-Töchter Simca und Talbot, die aus der ehemaligen Rootes-Gruppe hervor- und nach der Übernahme durch PSA 1978 dann in diesem Konzern untergingen, kam an dieser Stelle schon einige Male vor. Man denke nur an den Talbot Simca Lotus, oder den Talbot Tagora. Um zu verstehen, warum es überhaupt zu dieser Fusion kommen konnte, reicht es eigentlich, sich nur die Geschichte eines Autos anzusehen, das sehr schnell Geschichte war. Matra hatte den 530, einen offenen Zweisitzer, der Anfang der 1970er dringend einen Nachfolger benötigte. Da bei kleinen Herstellern das Geld aber immer knapp war, benötigte man für die Entwicklung eines neuen Modells aber dringend einen solventen Partner. Simca bot sich da zwar nicht zwangsläufig an, da man dort auch genügend Geldsorgen hatte. Aber man könnte das neue Auto ja gemeinsam vermarkten, also völlig neue Kundenkreise erschließen. Und außerdem, diktierte die Chefabteilung, ist die Zeit von reinen Zweisitzern vorbei. Man möge sich also etwas Neues überlegen bitteschön. Man machte sich an die Arbeit.

Heraus kam ein Zweitürer mit nach wie vor einer Sitzreihe – aber drei Sitzen, Kunststoffkarosse und Rohrrahmen, der auf viel Technik alter Simca-Modelle zurückgriff und dank Klappscheinwerfern durchaus schnittig aussah. Der Bagheera kam zudem auch bei den Kinden gut an, da sein Name vom Panther aus dem Dschungelbuch stammt – das grundsätzliche Konzept war also gar nicht einmal so schlecht.



Mit bis zu 90 PS war man 1973 auch ausreichend flott unterwegs gewesen, und so gab es als echte große Spaßbremse dann vor allem ein Detail, die dem Wagen und der Marke Simca nachhaltig schaden sollte: die Verarbeitung. GFK-Karossen aus Frankreich, das war an sich schon eine nicht immer leicht verdaubare Kost. Der Bagheera trieb es aber auf die Spitze. Risse in der Karosse waren noch die harmloseste Erscheinung. Schlimmer waren da schon Fälle von sich abgelösten Bodenwannen, abfallenden Antriebswellen, festfressenden Lenkungen oder Motoren, deren Halter w.o. gaben und auf die Straße fielen.



Besonders heftig ging es aber beim Punkt Korrosion zu. Die Karosserieteile wurden einfach nur auf den Rahmen geklebt, der maximal mit einem dünnen Hauch von Lack überzogen war. Echten Rostschutz gab es also nicht, und so stellt sich nicht die Frage, wo der Bagheere rostete – sondern wo nicht. Umso skurriler waren dafür die Anzeichen, dass ein Rahmentausch bald fällig war. Etwa wenn die pneumatisch betriebenen Klappscheinwerfer nach dem Abstellen des Motors sofort wieder zufielen: Deren Unterdruckspeicher war nämlich die hintere Quertraverse – gammelte diese durch (was oft passierte), blieben die Lichter also nie lange offen.