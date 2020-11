Motorline Rallye Challenge startet in neue Saison!

Es geht wieder los!

Im Frühjahr wurde mangels echten Rallyes die virtuelle Motorline Rallye Challenge geboren, jetzt startet die Rennserie in die zweite, acht Wochen dauernde Saison.

Was zu Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr als Pilotprojekt mit einzelnen Sonderprüfungen startete, hat sich bis Anfang Juli zu einer echten Meisterschaft mit mehreren Rallyes entwickelt. Und schnell hat sich herausgestellt, dass das in Dirt 2.0 von Codemasters gefahrene Event nicht nur die schnellsten virtuellen Fahrer Österreichs, sondern auch echte Rallyepiloten – u.a. Staatsmeister Hermann Neubauer, Nikolai Landa, Luca Waldherr – angelockt hat. Im Lauf der Zeit haben sich über 150 Piloten in die MRC eingeschrieben.



Diese Piloten haben wir in den letzten Tagen nach ihrem Interesse an einer neuen MRC-Saison befragt, eine große Mehrheit hat uns ihr Interesse daran signalisiert. Darüber hinaus wurde auch die bevorzugte Fahrzeugklasse – an der Spitze lagen klar die R5-Autos – sowie die gewünschte Dauer und die Anzahl der Sonderprüfungen pro Rallye abgefragt. Die neue Saison der Motorline Rallye Challenge wird den bestmöglichen Kompromiss aus diesem Feedback vereinen, wo mit welchen Autos gefahren wird, zeigt die Grafik unten.



Das Prozedere ist einfach und den Piloten der letzten Saison bereits bekannt. Für jede Rallye haben die Teilnehmer eine Woche Zeit, die entsprechenden Sonderprüfungen online in den Clubs in Dirt 2.0 zu absolvieren. Auf dem Programm stehen acht Rallyes, die somit über insgesamt acht Wochen laufen, jede Rallye wird zwischen acht und zwölf Sonderprüfungen haben. Die Piloten können sich bei jeder Rallye innerhalb der vorgegebenen Fahrzeugklasse ihr Lieblingsfahrzeug auswählen.



Der Startschuss in die zweite Saison der MRC beginnt bereits am Mittwoch (18.11.) um 18:00 Uhr, dann geht es eine Woche lang auf Zeitenjagd mit einem Kitcar auf Zeitenjagd in Spanien.



Alle Infos zur MRC, dem Ablauf sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findet ihr hier: FAQ & Anmeldung



Jene Piloten, die bereits eingeschrieben sind und Mitglied des Dirt-Clubs "MRC 2020 Wheel", müssen sich übrigens nicht erneut anmelden!