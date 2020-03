Motorline Rallye Challenge: Auftakt zum Shakedown!

Der Countdown zum Shakedown läuft!

Gestern haben wir euer grundsätzliches Interesse an einer virtuellen Rallye-Meisterschaft abgefragt, da das groß war, starten wir heute mit dem Shakedown!

Aufgrund des positiven Echos, das die angedachte Motorline Rallye Challenge ausgelöst hat, haben wir uns dazu entschlossen, die Idee in die Tat umzusetzen! Und auch gleich Nägel mit Köpfen zu machen, wir wollen noch heute von 19:45 bis 20:15 Uhr einen Shakedown fahren und diesen auch gleich als Test nutzen, um etwaige Schwachstellen zu beheben.



Da einige von euch mit der Idee auf uns zugekommen sind, die MRC doch gleich im Racenet-Club – also der Online-Multiplayer-Variante von Dirt 2.0 – durchzuführen, gleich vorweg folgende Info: Aktuell sind die Internetbandbreiten mitunter deutlich eingeschränkt und auch die Server vieler Online-Games überlastet, das trifft auch in diesem Fall zu. Daher die Offline-Variante, die zwar etwas improvisiert ist, was aber in Tagen wie diesen ohnedies zum Alltag gehört.



Um möglichst rasch loslegen zu können, bitten wir alle interessierten Piloten, sich umgehend für die MRC zu registrieren! Grundsätzlich gibt es keinen Nennschluss, es ist auch möglich, später einzusteigen, im Hinblick auf die Gesamtwertung verliert man aber entsprechend Punkte. Wir haben für euch ein FAQ zusammengestellt, wo alle Infos zum Ablauf und der Anmeldung enthalten sein sollten.



FAQ & Anmeldung