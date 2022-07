Erinnerungen eines Sportreporters: Ein WRC braucht das Land!

Für Achim Mörtl war 1997 nach fünf Podestplätzen und dem souveränen Gruppe N-Sieg in Slowenien Schluss mit einem seriennahen Rallyeauto und auch die langjährige Beziehung mit seiner Co-Pilotin Ilka Petrasko ging zu Ende. Achim, voller Tatendrang strebte nach Höherem, wollte in die Königsklasse des Rallyesports – also musste ein sogenanntes Worldrallyecar her. Die Klassifizierung A8 wurde 1996 international beendet, ab 1997 wurde die höchste Klasse des Rallyesport WRC benannt und schon ein Jahr darauf sollte ein solches Automobil auch in Österreich zu sehen sein. So wollte es Achim, so unterstützte ihn einmal mehr die Familie und eine freundliche Bank. Auch ein neuer Co-Pilot musste her und nach einer einjährigen künstlerischen Pause, hatte auch der so erfolgreiche Jörg Pattermann wieder Lust Rallyes zu fahren. Der Salzburger Reifenspezialist hatte sich den Ruf als "Meistermacher" angeeignet und nicht nur Franz Wittmann zu höchsten Ehren begleitet. Über den wohl erfolgreichsten männlichen Co-Piloten Österreichs (Ilka Minor ist mit mehr als 300 Rallyes nicht zu toppen) werde ich im Herbst meine Erinnerungen darbieten. Doch weil bekanntlich alles im Leben zwei Seiten hat und ich auch seine Erfahrungen und Erlebnisse mit Achim Mörtl wissen wollte, trafen wir einander vergangene Woche in Wien.



Jörg, der griechischen Küche zugeneigt, schlug ein Treffen im achten Wiener Gemeindebezirk vor. Genau geschrieben in der Josefstädterstraße, wo der Besitzer der Villa Maria ein großartiger Gastgeber und nicht nur Kenner griechischer Rotweine ist. Aus dem einstündig geplanten Interview wurde ein vierstündiger vergnüglicher Abend, an dem Erinnerungen ausgetauscht wurden – und ich einiges mehr über die dreijährige Partnerschaft Mörtl/Pattermann erfahren konnte.