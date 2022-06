Erinnerungen eines Sportreporters: Hunger nach Erfolg

Weder Manfred Stohl, noch Achim Mörtl konnte man schon 1993 den Ehrgeiz absprechen, bei beiden war der Hunger nach Erfolg klar ersichtlich. Manfred war ja Achim knapp zwei Jahre voraus, hatte schon die ersten WM-Punkte auf seinem Konto und sollte er auch weitere Chancen erhalten. Dr. Hermann Michelitsch, langjähriger Kommunikationschef der OMV und Meister der Öffentlichkeitsarbeit, hatte schnell erkannt, dass Stohl sen. einen hohen Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung hatte und fand, dass Vater und Sohn, also gleich zwei Generationen, ganz vorzüglich zum Konzern passten und ein Vertrag wurde unter Generaldirektor Schenz perfekt gemacht. Dass Dr. Michelitsch später nur alleine deshalb das goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen wurde, halte ich allerdings für ein Gerücht. "Father and son" ließen sich medial prächtig verkaufen, auf Werbefotos, Plakaten und auch im Fernsehen. Und so lange ein Ende der Schlagzeilen nicht abzusehen war und vor allem die Leistungen stimmten …



Beide holten WM-Punkte bei der Safari 1993 – beide gingen auch in Argentinien an den Start. Aber während es für den Herrn Papa bereits das 7. Antreten im Land der Gaucho`s war, nach den Rängen 6 – 6 – 4 – 4 – 5 und einem technischen Ausfall,- war es für Sohn Manfred eine Premiere. Und es gab die legendäre Publikums-Sonderprüfung Camping General San Martin über 3,10 km, die an jedem der drei Tage einmal vor zumindest 60.000 tobenden Fans gefahren wurde. Für Manfred waren es vielleicht die lehrreichsten Rallyekilometer in diesem Jahr, denn fünf Plätze hinter dem Vater wollte er vor diesen Zuschauermassen der schnellere Stohl sein. Dreimal orderte er "neiche Radln" im Service – und war dennoch dreimal hinter Stohl senior; noch wollte sich Rudi nicht geschlagen geben …